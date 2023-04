Disneyland Paris mit Kindern: 30 (Überlebens-)Tipps für Eltern und Kinder

Ich schäme mich für diese Zeilen etwas, weil ich als Reporterin eigentlich wirklich IMMER eine Powerbank in der Handtasche habe, seitdem es die praktischen Dinger gibt. Ausgerechnet bei dieser Reise erholte sich das gute Stück aber am heimischen Ladegerät, wo es vergessen wurde. Folge: Der Tag ist nicht einmal halb um – da bleibt der Bildschirm meines iPhones schwarz. Vorteil: Ich konzentriere mich mehr auf die Kids als auf Videos für Insta und Bilder für die Familien-Whatsapp-Gruppe, Fotos kann ich auch mit meiner richtigen Kamera noch schießen. Später erfahre ich übrigens, dass man mobile Akkus auch am Eingang leihen kann.

19. Gönnt euch die Foto-Flat für's Erinnerungsalbum

Ihr seid nicht so der Selfie-Typ, wollt aber trotzdem ein paar schöne Erinnerungen an den Disney-Tag haben? Dann könnt ihr überlegen, euch den Foto-Pass zu kaufen: Für einen Fixpreis von 79,99 Euro bekommt ihr alle Bilder, die an den verschiedenen Attraktionen von euch entstehen (auch die mit den offenen Mündern und aufgerissenen Augen in der Achterbahn). Pro-Tipp: Kauft für die ganze Familie nur einen Foto-Pass und seht zu, dass ihr immer zusammen drauf seid.

20. Bringt euren eigenen Buggy mit

Im Disneyland gibt’s Buggys zu leihen – die Modelle sind allerdings sehr schlicht. Wenn ihr eurem Mini den gewohnten Komfort bieten wollt, bringt euren eigenen Buggy mit. Kinderwagen gibt es im Übrigen keine. Für Babys eignet sich aber auch aus Platzgründen ohnehin eher ein Tragetuch bzw. eine Trage. Und bei so viel Trubel fühlt sich euer Mini-Me vermutlich auch besser aufgehoben, wenn es kuschelig nah bei euch ist.

21. Nutzt den Babyswitch!

Apropos Baby: Wenn ihr mit Säugling unterwegs seid, müsst ihr euch nicht zwei Mal anstellen. Ihr könnt zusammen warten – und wenn ihr an der Reihe seid, fährt erst der eine, dann der andere. Das funktioniert auch, wenn ihr mehrere Kinder habt, nicht zusammen in eine Reihe passt oder kleine Kinder lieber mit einem Elternteil warten wollen.

22. Mut zur Lücke: Verzichtet auf die "Pirates-of-the-Caribbean"-Bahn

Während in Europa ein Krieg tobt, wie es ihn Jahrzehnte nicht gab, finde ich es mehr als unpassend, mit einem Boot durch eine wilde Schießerei zu schippern. Schon klar, dass es hier um Piraten und nicht um Politik geht, trotzdem erscheint mir der Mehrwert für die Kids bei dieser Attraktion eher im Minus-Bereich. Es ist ziemlich gruselig für Kleinkinder (eine Altersbeschränkung gibt es nicht), selbst Theo drückt auffallend fest meine Hand – und zu erklären, wieso besoffene Schweine mit den Suffköppen in der Gosse liegen, fällt mir auch etwas schwer. Demnach: Mut zur Lücke, die Wartezeit lohnt sich an dieser Stelle wirklich überhaupt nicht.

23. Geht in der Dämmerung zum Schloss