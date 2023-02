Kinderfilme ab 0? Warum bei Disney so oft die Eltern sterben

Sterbende Eltern und fürchterliche Bösewichte: Kinderfilme muten ihren jungen Zuschauer oft viel zu. Es gibt tatsächlich kaum einen Disney-Film, in dem die Protagonisten noch beide Elternteile haben. Richtig ist: Eine gute Geschichte braucht einen Spannungsbogen, sonst wird sie selbst den Kleinsten zu öde. Und das wiederkehrende Motiv der toten Eltern (zum Beispiel in "Bambi", "In einem Land vor unserer Zeit" oder "Der König der Löwen") kann zwar verstörend wirken, hat aber auch seinen Sinn: Leinwand-Kinder, ob menschlich oder tierisch, können ohne Eltern viel schneller über sich hinauswachsen, was wiederum das kleine Publikum begeistert. Deshalb sterben die Eltern auch in den allermeisten Fällen direkt am Anfang.

Plus: Es hat auch etwas Gutes den Tod nicht zu tabuisieren, sondern ihn zu thematisieren. Aber eben kindgerecht. Und das ist häufig eine sehr individuelle Frage, die nur ihr als Eltern für euer eigenes Kind beantworten könnt.

Fakt ist: Ein FSK-0-Siegel ist kein Garant für tränenfreien Filmspaß. Denn die Einstufung der "Freiwilligen Selbstkontrolle" der Filmwirtschaft ist nur eine Freigabe gemäß Jugendschutzgesetz – aber keine pädagogisch orientierte Empfehlung. Sucht euch also am besten einen Film, den ihr bereits kennt, und hört auf euren Bauch. Was der sagt, ist wichtiger als jedes Siegel!