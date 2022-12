Das Kind macht wieder in die Hose: Was tun?

Macht aus der Toilette einen Wohlfühlort. Bilderbücher, Poster und buntes Licht können überraschend motivierend sein. Führt außerdem regelmäßige Klogänge für das Kind zu bestimmten Zeiten – etwa, morgens, abends und bevor ihr das Haus verlasst – ein, geht dabei aber spielerisch vor und übt nicht zu viel Druck aus. Generell gilt: Bleibt geduldig. Ständiges Erinnern, Ermahnen oder gar Schimpfen wird das Problem nur verstärken. Helft eurem Kind also in Ruhe aus den nassen Klamotten und macht so wenig Aufhebens wie möglich um die Sache. Das ist bestimmt nicht immer leicht, dafür aber zielführend. Ihr werdet sehen, schon bald kommen wieder trockenere Zeiten auf euch zu.