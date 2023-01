Toilettenverweigerungssyndrom: Paul (9) erledigt sein großes Geschäft immer noch in einer Windel

Sich mit der Toilette "anfreunden"

Wenn die Toilette der "Endgegner" ist, dann müssen wir Eltern dafür sorgen, dass sie zum "Freund" wird. Was hier jetzt erst mal lustig klingt, ist für manch kleinen Menschen eine echte Herausforderung. Was Eltern jetzt brauchen? Einen laaaangen Geduldsfaden. Beginnt zum Beispiel damit, die Windeln nur noch im Badezimmer aufzubewahren, um den Kind zu signalisieren: Hier wird das Geschäft erledigt. Im nächsten Schritt lasst ihr euren Nachwuchs jeden Tag ein paar Sekunden auf dem Klo sitzen. Nur mal so. Anfangs ruhig auch noch mit Klamotten. Oder mit der Windel ("Windelklo"). Jeden Tag dann ein bisschen länger. Dabei sollte die Umgebung so kinderfreundlich wie möglich gestaltet sein – vielleicht mit einer Tonie Box, ein paar Büchern oder besonderem Spielzeug, das die Zeit hier so positiv wie möglich gestaltet – und das auch NUR HIER lockt. Es darf in schwierigen Fällen auch mit kleinen Belohnungen gearbeitet werden, zum Beispiel für jede Minute auf Toilette ein Sticker. Ist der Stickerbogen voll, gibt es ein vorher bestimmtes Geschenk. Das Ziel ist erst mal, das Kind mehrmals am Tag für mehrere Minuten auf die Toilette zu bekommen, ohne dass damit Stress verbunden ist. Im besten Fall wählt man Zeitfenster direkt nach den Mahlzeiten, da nun die Verdauung auf natürliche Weise angeregt wird.

Auf das richtige Sitzen kommt es an

Für viele Kinder ist ein Erwachsenen-WC einfach nicht bequem bzw. nicht förderlich für die Darmentleerung. Was die Minis dann brauchen: einen kleinen Toilettensitz und unbedingt einen Hocker, wenn sie mit ihren Füßen noch nicht auf den Boden kommen, da nur so der Stuhlgang leicht hinausgepresst werden kann. Teilweise gibt es solche Toilettensitze auch schon kombiniert mit einer Leiter zum eigenständigen Hochklettern. (Vielleicht wollt ihr den zusammen mit eurem Kind aussuchen, auch das kann helfen!) Außerdem auf einen geraden Rücken achten und die Beine nicht überkreuzen.

Schritt für Schritt ...

Wichtig: Bleibt so geduldig wie möglich! Wenn ein Kind erst einmal in einem Toilettverweigerungssyndrom "gefangen" ist, wird es seine Windel nicht mal eben über Nacht los. Es wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis das Kind irgendwann ohne Probleme auf der Toilette sitzt. Nehmt euch diese Zeit, Schritt für Schritt. Bleibt stets positiv und gebt euch eurem Kind das Gefühl, etwas zu erreichen.

Auch Paul ist nach zwei Jahren (!) ganz weg von der Windel. Ein extremes Beispiel, ja! Der letzte Schritt war ein Mini-Schnipsel Windel, den seine Mutter für ihn in der Toilette platzieren musste. Auch wenn es für die meisten Eltern unvorstellbar klingen mag und sie jetzt vielleicht sogar den Kopf schütteln. Dieses letzte Schnipselchen brauchte Paul, um sich am Ende ganz von der Windel zu verabschieden. Mit Erfolg!