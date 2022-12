Warum euer Kind immer allein auf seinem Schlitten fahren sollte

Ich erinnere mich noch gut an die letzten Winter: Corona ärgerte uns zwar alle mächtig. Aber dafür wurden wir wenigstens mit bestem Rodel-Wetter verwöhnt. Und meine drei Jungs sind eigentlich nicht mal Winterfans ("Die Schneehose ist doof!", "Kalt, Mama, kaaaaahalt!"). Aber mit der Kombi Sonnenschein, Schnee und Schlitten konnte man sie auch mal für ein Stündchen in die Thermo-Klamotten locken. Eine Sache werde ich diesen Winter – sofern Petrus in Schnee-Laune ist – allerdings vorsichtiger angehen: Ich werde meine Kinder nicht mehr zusammen auf einen Schlitten setzen. Und: Ich werde mich auch nicht mehr hinten drauf setzen. Klingt nach Spaßbremse? Aber aus gutem Grund. In diesem Instagram-Post (siehe unten) wird ganz genau erklärt, warum das Schlitten fahren zu zweit so gefährlich sein kann.