Flasche abgewöhnen: 11 Tipps für den Abschied

11. Flasche nachts abgewöhnen: Leuchtendes Wasser in der Nacht

Redaktionstipp von Nora, Social-Media-Redakteurin: "Meine dreijährige Tochter bestand, wenn sie nachts aufwachte, noch immer felsenfest auf ihre Flasche. Glasflasche, Kuscheltiere, tragen und trösten – keine Chance, die Kleine kann echt stur sein. Nicht einmal die Aussicht auf eine Überraschung von der Flaschenfee überzeugte sie (ja, bei uns tummeln sich allerhand Feen ...).

Auf der Suche nach etwas, was zumindest ansatzweise über die fehlende Nachtflasche hinwegtrösten könnte, stieß ich auf die Bumpli-Flaschenlichter. Das Versprechen: Sie passen auf jedes Flaschenmodell und Kinder finden ihre Flasche in der Nacht alleine.

Gesehen, getestet: Die Flaschenlichter gibt es in vielen verschiedenen Farben, ich habe lila gewählt. Sie bestehen aus zwei Elementen: einer LED-Einheit, die per Knopfdruck aktiviert und via USB-Kabel geladen wird, und einer Silikonhülle. Die Lichteinheit wird in die Silikonhülle gelegt und diese dann von unten über eine Trinkflasche gestülpt. Ich war zuerst skeptisch, denn unsere Flasche ist von Klean Kanteen und somit erstens blickdicht und zweitens relativ breit.

Beides war tatsächlich kein Problem, die Silikonhülle passt sich wunderbar an und die Flasche hat trotzdem noch einen festen Stand. Das Licht würde mit einer durchsichtigen Flasche (gibt es auch passend von Bumpli) sicher noch eine Nummer cooler aussehen, aber letztendlich ist mein Plan aufgegangen: Meine Tochter findet es so klasse, dass ihre Flasche leuchtet und sie diese nachts selber findet, dass die Nuckelflasche nach anfänglichem Unmut (ja, zugegeben: ziemlich großem Unmut) innerhalb weniger Tage vergessen war."