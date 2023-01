Stilleinlagen: So können sie stillenden Mamis das Leben leichter machen ...

Die Stilleinlage ist immer zu nass. Lohnt sich eine Milchauffangschale?

Der große Vorteil von Milchauffangschalen ist, dass sie meist mehr Fassungsvermögen haben als Stilleinlagen und die austretende Milch nicht verloren geht. Müsst ihr die Stilleinlage mehr als zweimal täglich wechseln, wäre dies vielleicht eine Alternative.

Was tun bei Brustschmerzen? Kann die Stilleinlage da auch helfen?

Besonders in der ersten Stillzeit werden die Brüste an einigen Tagen weh tun, denn die Milchkanäle sind gerade dann sehr aktiv. Sie werden sich schwer anfühlen, warm werden und ein bisschen schmerzen. Ebenfalls kann es vorkommen, dass das Baby kräftig saugt und die Brustwarzen wund werden.

In beiden Fällen lohnt es sich in kühlende Stilleinlagen zu investieren. Alternativ kann man aber auch kühle Salat- oder Kohlblätter in den BH legen, die haben die richtige Form und passen sich gut an die Brust an.

Wie kann man Stilleinlagen nähen?

Natürlich kann man Stilleinlagen selbst nähen. Die schon beschrieben Stoffe Wolle, Seide, Baumwolle oder Molton von Stoffwindeln können in mehreren Lagen vernäht werden.

Am besten macht es sich, wenn man ein Glas nimmt und 11 - 16 Zentimeter große Kreise auf den Stoff, den man verwenden möchte, zeichnet.

Tipp: Schneidet lieber erst einen größeren Kreis aus und passt ihn nach Brustgröße an. Für die wasserabweisende Außenseite einer Stilleinlage eignen sich Softshell oder beschichtete Baumwolle sehr gut.

Für das Innenfutter könnt ihr nach Bedarf mehrere Lagen verwenden, die im Durchmesser kleiner als die Außenhülle sein sollten, damit die Einlage am Rand flach ist. Nun die Stillanlage am besten an vier Seiten fixieren und einmal rund herum nähen, sodass auch das Innenfutter fixiert ist.

Noch ein Tipp: Soll die Einlage sich ein bisschen wölben, um perfekt auf die empfindlichen Nippel Acht zu geben, dann schneidet einen Keil heraus und vernäht ihn bevor die Außenhülle vernäht wird. So wölbt sich das Material und man erhält einen guten Sitz der Stilleinlage.

Stilleinlagen-Material: Sollte ich auf Einweg oder auf Mehrweg setzen?

Stilleinlagen gibt es in den verschiedensten Varianten. Einwegstilleinlagen bestehen meist aus Polyester und sind hygienisch einzeln verpackt.

Seid ihr auf der Suche nach einer Alternative zum Wegwerfen, könnten Stilleinlagen aus Materialien wie Baumwolle oder Seide das Richtige sein. Baumwolle saugt sehr gut Flüssigkeit auf und ist angenehm auf der Haut. Seide wiederum hat einen leicht kühlenden Effekt, der den Brüsten gut tut. Auf Seide haften zudem wenig Keime.

Eine Entscheidung für Stilleinlagen aus Wolle kann ebenfalls die Richtige sein, diese sollten, ebenso wie Einlagen aus Seide, per Handwäsche gewaschen werden. Stilleinlagen aus Baumwolle können bei 40°C - 60°C in der Maschine gewaschen werden. Am besten gibt man zur Wäsche noch einen Hygienereiniger dazu.

Für den alltäglichen Gebrauch könnt ihr sicherlich auf die Mehrwegvariante von Stilleinlagen setzen, jedoch sind Einmaleinlagen sehr praktisch, wenn man unterwegs ist und sind meist sbsolut hygienisch verpackt oder verfügen über eine spezielle antibakterielle Schicht.

Wir stellen euch nun einige Produkte vor, um euch die Auswahl der Stilleinlage ein bisschen leichter zu machen.