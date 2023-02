DAS könnt ihr bei Haarausfall in der Stillzeit tun!

Haarausfall nach der Schwangerschaft

Die gute Nachricht: In den meisten Fällen reguliert sich der Haarausfall von ganz alleine. Etwa neun Monate nach der Geburt normalisiert sich das Haarwachstum wieder. Häufig ist es auch der große Unterschied zum ungewohnt pflegeleichten Haar in der Schwangerschaft, der das Haar in der Stillzeit von vorneherein dünner wirken lässt. Dabei erhält es nur seine normale Fülle zurück, die man hatte, bevor man schwanger wurde. In vielen Fällen kommt aber tatsächlich ein leichter Haarausfall in der Stillzeit hinzu. Das hat einen einfachen Grund: "Wenn eine Mutter stillt, setzt der Körper ganz klare Prioritäten", erklärt Franziska Luck, Hebamme und selbst zweifache Mutter: "Das Kind kommt zuerst!" Das bedeutet: Alle wichtigen Nährstoffe landen erst einmal in der Muttermilch. "Nimmt die Mutter zum Beispiel nicht ausreichend Eisen zu sich, um sich selbst und das Baby zu versorgen, kann das schon eine Ursache für den Haarausfall sein.“

Haarausfall nach der Geburt ist normal, der "Still-Pony" auch!

Viele Frauen, die ihr Kind stillen, leiden einige Monate nach der Geburt unter einem "Still-Pony". Das sind winzig kleine, fliegende Härchen rund um die Stirn, die scheinbar plötzlich sprießen. Dabei ist das Gegenteil der Fall: "Die kleinen 'Babyhaare' wachsen nicht in der Stillzeit: Sie sind die Überreste von abgebrochenen oder ausgefallenen längeren Haaren, die hier vorher waren", so die Hebamme. Das Phänomen hat zwei Gründe: zum einen den hormonell und Nährstoffmangel-bedingten Haarausfall. Zum anderen aber das Baby selbst: "Sobald Kinder greifen können, krallen sie sich gerne mal in Mamas Haaren fest. So verlieren Mamas zusätzlich immer mal wieder in paar Haare."