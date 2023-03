Hilfe, unser Baby dreht sich im Schlaf auf den Bauch!

Ist die Bauchlage für Babys beim Schlafen gefährlich?

Vielen Eltern macht das Sorgen, schließlich ist es gar nicht so leicht, stets zu kontrollieren, ob das Baby sich in der Nacht doch auf den Bauch dreht. Auch eine Leserin fragt, wie sie damit umgehen soll: "Wie zur Vorbeugung gegen den Plötzlichen Kindstod empfohlen, legen wir unsere Tochter Mareike (7 Monate) bisher zum Schlafen immer auf den Rücken. Jetzt fängt sie an, sich aus eigener Kraft zu drehen und will auf dem Bauch schlafen. Müssen wir das verhindern?"

Diese Frage haben wir an Dr. Alfred Wiater weitergegeben. Er ist Chefarzt der Kinderklinik im Krankenhaus Köln-Porz und er hat Tipps, was Eltern tun können, wenn ihre Babys sich nachts eigenständig in die Bauchlage bringen: