Selbstbefriedigung in der Schwangerschaft: Gut für Mama, gefährlich für Baby?

Wann sollten Frauen auf Selbstbefriedigung in der Schwangerschaft verzichten?

Erlaubt ist grundsätzlich, was der werdenden Mutter guttut und ihr – auf sanfte Art und Weise – Lust bereitet. Das gilt zumindest so lange, wie die Schwangerschaft komplikationslos verläuft. Es gibt Fälle, in denen Frauen auf Empfehlung des Bundesverbands für Frauenärzte hin, auf Selbstbefriedigung in der Schwangerschaft verzichten sollten. Beispielsweise ist besonders in den ersten drei bis vier Monaten beim Sex Vorsicht geboten, wenn eine Frau bereits Fehlgeburten hatte oder aus anderen Gründen eine Risikoschwangerschaft vorliegt.

Zwischen der 14. und 20. Schwangerschaftswoche kann eine gynäkologische Untersuchung Aufschluss über die Entwicklung des Kindes und die Frauenärztin oder der Frauenarzt grünes Licht für sexuelle Aktivitäten geben.

Bei folgenden Schwangerschaftsproblemen wiederum sollten Frauen von Selbstbefriedigung und Sex bis zur Geburt absehen beziehungsweise nur in sehr sanfter Form ohne Penetration masturbieren:

Vaginalblutungen

vorzeitige Wehen oder eine Vorgeschichte damit

eine Uterusinfektion

ein verkürzter Gebärmutterhals (Zervixinsuffizienz)

ein tiefer Sitz der Plazenta (Placentainsuffizienz)

Wachstumsbeschränkungen innerhalb der Gebärmutter

Wichtig zu wissen: Nicht jede kleinste Blutung spricht automatisch gegen Sex oder Selbstbefriedigung in der Schwangerschaft. Ein offenes Gespräch mit der Hebamme oder dem Frauenarzt kann im Einzelfall Klarheit schaffen und der werdenden Mutter ihre Sorgen nehmen.