Bitte kein Sekt oder anderer Alkohol in der Schwangerschaft!

Ute Höfer, freiberufliche Hebamme und Ernährungsberaterin, rät: "Nein, auf keinen Fall. Schon kleine Mengen Alkohol in der Schwangerschaft können dem Baby schaden. Wenn die werdende Mama fürchtet, dass ihr Verzicht den anderen auffällt, kann sie zu alkoholfreiem Sekt greifen. Aber bitte genau auf das Etikett schauen: Es gibt inzwischen Sorten, die überhaupt keinen Alkohol enthalten (meist gekennzeichnet mit 0,0 %). Der sogenannte alkoholfreie Sekt enthält immer noch zwischen 0,2 und 0,5 Prozent Restalkohol. Die gleiche Menge steckt aber zum Beispiel auch in unvergorenen Fruchtsäften oder Sauerkraut. Normaler Schaumwein dagegen hat einen Alkoholwert von mindestens 10 Volumenprozent. Am besten bietet Mareike einfach die alkoholfreie Variante für Autofahrer zusätzlich an, dann fällt es sicher keinem auf, wenn sie auch ein Gläschen davon trinkt."