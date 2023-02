Ist Essig in der Schwangerschaft erlaubt – oder tabu?

Essig in der Schwangerschaft

Häufig stolpern wir über die Annahme, dass Essig zu viel Alkohol enthalten könnte, als dass er in der Schwangerschaft bedenkenlos verzehrt werden könnte. Das stimmt so nicht: Essig wird zwar aus Alkohol hergestellt, er entsteht aber, indem die enthaltenen Säurebakterien den Alkohol in reine Säure verwandeln. Die Restmenge Alkohol, die dann noch zurückbleibt, ist so gering wie z. B. in Fruchtsäften. Ihr könnt Essig also mit gutem Gewissen verzehren.

