Schadet Alkohol im Essen in der Schwangerschaft?

Versteckter Alkohol in Säften während der Schwangerschaft

Bei der Herstellung von Obstsäften können geringe Mengen an Alkohol entstehen, die sich aus der Gärung ergeben. Problematisch soll dies aufgrund der minimalen Menge jedoch auch in der Schwangerschaft nicht sein.

Der Begriff mehrwertige Alkohole beschreibt dagegen also keinesfalls das, was wir unter Trinkalkohol verstehen. Vielmehr handelt es sich hier um Zuckeralkohole, die zum kalorienarmen Süßen genutzt werden. Sie gehören der Gruppe der Kohlenhydrate an. Ein Beispiel dafür ist Xylit, das als Süßungsmittel und Alternative zu Zucker zunehmend beliebt wird. Auch dies ist also für Schwangere unbedenklich.

Backwaren mit Alkohol in der Schwangerschaft

Im Prozess der Fermentation – im Speziellen der Gärung – von stärke- oder zuckerhaltigen Stoffen durch Hefe, entsteht natürlicher Alkohol. So kommt es, dass neben Obstsäften auch häufig Fertiggerichte und vorgefertigte Backwaren Alkoholstoffe (z.B. Ethanol) enthalten.

Ethanol wird außerdem gerne als Konservierungsmittel genutzt. Doch auch hier ist der Gehalt so gering, dass er nicht besorgniserregend ist. Auch neutralisiert sich der Alkoholstoff beinahe gänzlich beim Erhitzen – zum Beispiel beim Backen des Brotes.