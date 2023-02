Ist alkoholfreies Bier in Schwangerschaft und Stillzeit ein No-Go?

Alkoholfreies Bier zur Steigerung der Milchproduktion?

Schwangere Frauen haben neun Monate auf viele Lebens- und Genussmittel verzichtet. Viele Mütter freuen sich daher in der Stillzeit über ein kaltes, alkohlfreies Bier. Besonders im Sommer. Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum Mütter in der Stillzeit alkoholfreies Bier trinken. Malzbier und alkoholfreiem Weizen wird nachgesagt, dass es die Milchbildung positiv beeinflussen kann. Wissenschaftliche Belege gibt es hierzu nicht, Experten warnen sogar, dass beide Biersorten viele Kalorien enthalten. In Maßen spricht aber sicherlich nichts dagegen, mal ein Malz- oder Weizenbier zum Wohlbefinden zu trinken. Na dann: Prost!

Kann alkoholfreies Bier in der Schwangerschaft gefährlich werden?

Die Lust auf ein Bier ist groß? Macht euch keine Sorgen. Auch wenn die meisten Sorten einen geringen Restgehalt an Alkohol aufweisen, könnt ihr dieses in der Schwangerschaft trinken. Macht euch keine Sorgen: Auch wenn die meisten Sorten einen kleinen Restgehalt an Alkohol enthalten, ist alkoholfreies Bier grundsätzlich auch in der Schwangerschaft erlaubt. Die Charité in Berlin sagt dazu:

Schwangere sollen ihr "alkoholfreies" (0,5%) Bier langsam trinken, so ermöglichen sie ihrem Körper, den zugeführten Alkohol schnell abzubauen. Somit sei eine Gefährdung des Kindes nicht zu erwarten. ABER: Bitte nicht mehrere Biere rasch hintereinander trinken. Denn der Alkoholabbau über die Leber hängt auch von der getrunkenen Alkoholmenge ab.

Heißt: Ab und zu ein alkoholfreies Bier in der Schwangerschaft (oder Stillzeit) – völlig okay. Aber übertreibt es nicht: Trinkt lieber nur eine Flasche, nicht gleich mehrere. So gefährdet ihr euer Kind auch nicht. Wer ganz sicher gehen möchte, greift von vorne herein einfach zu 0,0-Prozent-Sorten.