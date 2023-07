Ist es okay, vor Kindern Alkohol zu trinken?

Meine Mutter hat sich von meinem Vater getrennt, als ich etwa ein Jahr alt war. Er hat mich nach der Trennung regelmäßig abgeholt und wir haben etwas unternommen. Schon in ganz jungen Jahren ist mir aufgefallen, dass er oft Bier trinkt. Ich habe gemerkt, dass er dann anders auf mich reagiert. Sein Lachen wurde anders, alles wurde langsamer, träger. Ich habe mich in seiner Anwesenheit nicht mehr richtig wohl gefühlt. Da fing ich an, vor Alkohol Angst zu bekommen. Ich selbst habe noch nie Alkohol getrunken. Meine Tochter wohnt bei Ihrer Mutter. Die Familie mütterlicherseits trinkt vor meinem Kind. Das werde ich nicht ändern können. Es hat auch damit zu tun, dass es in Deutschland völlig normal ist Alkohol zu trinken, egal zu welcher Tageszeit. Ein Kind sieht jeden Tag Menschen, die Alkohol trinken, oder trinkt selbst schon "Kindersekt". Mindestens einmal in der Woche unternehme ich etwas mit meiner Tochter. Dann freue ich mich, ihr zu zeigen: Man kann auch ohne Alkohol leben.

(Benjamin (38) Erzieher und Fachkraft für Integration aus Berlin, eine Tochter (9))

Wie sieht eigentlich die Rechtsprechung in Bezug auf Alkohol vor Kindern aus?

Beim Thema Alkohol vor Kindern gehen die elterlichen Meinungen auseinander. Was aber sagt die Rechtsprechung dazu? Ist es überhaupt erlaubt, etwas zu trinken, während die Kinder dabei sind? Wir haben einen Experten befragt.

Lisas Kinder sind drei und fünf Jahre alt. Auf dem Weihnachtsmarkt kauft Lisa zwei Fünfer-Karten fürs Karussell. Sie setzt die Geschwister in den Polizei Wagen mit der Sirene und sichert sich einen Platz mit Blick auf die beiden. Während die Kinder glücklich ihre Runden drehen, gönnt Lisa sich einen Glühwein. Was für ein entspannter Nachmittag, denkt sie – bis sie von zwei Müttern angesprochen wird: Was ihr einfallen würde, mit Kindern im Schlepptau Alkohol zu trinken, sie würde ihre Aufsichtspflicht verletzten. Lisa ist irritiert. Haben die Mütter Recht?

Es gibt keine starren gesetzlichen Promillegrenzen

"Promillegrenzen gibt es in Bezug auf die Betreuung der eigenen Kinder nicht", erklärt Rechtsanwalt Holger Klaus. "Die Menge und die Umstände machen den Unterschied: Die Kinder sind in diesem Fall sichtlich vergnügt auf einem Karussell, diese Situation ist relativ überschaubar. Was steht aber an, nachdem die Sause vorbei ist?", gibt der Experte zu bedenken: "Der weitere Besuch des vielleicht vollen Weihnachtsmarkts? Ein herausfordernder Heimweg? In diesen Fällen wäre mit erhöhten Anforderungen an die Aufsicht zu rechnen und Alkohol könnte hier den klaren Gedanken und der richtigen Risikoeinschätzung im Weg stehen."

"Aufsichtspausen" gibt es erst bei Kindern ab vier Jahren

Im Hinblick auf das Alter der Kinder in unserem Beispiel gilt es laut dem Rechtsanwalt zudem, die Rechtsprechung zu beachten. Die lautet: "Kleinkinder bedürfen ständiger Aufsicht, damit sie sich nicht Gefahren in ihrer Umgebung aussetzen, die sie aufgrund ihrer Unerfahrenheit und Unbesonnenheit noch nicht erkennen und beherrschen können. Diese Gefahren sind für sie allgegenwärtig; sie können schon aus Gegebenheiten erwachsen, die für jeden anderen gänzlich ungefährlich sind. (...) Daher gesteht die Rechtsprechung Kindern erst ab einem Alter von vier Jahren einen Freiraum zu, wobei allerdings eine regelmäßige Kontrolle in kurzen Zeitabständen für erforderlich gehalten wird.*

Passen also weder Alkoholmenge noch die Umstände, kann das Trinken von Alkohol in Gegenwart der eigenen Kleinkinder durchaus eine Verletzung der Aufsichtspflicht darstellen", bringt Holger Klaus es auf den Punkt. Passiert dann ein Unglück, kann eine strafbare Körperverletzung durch Verletzung einer Obhutspflicht vorliegen.

*(BGH, Urteil vom 19. Januar 2021 – VI ZR 210/18 –).

Gelten zu Hause andere Regeln?

Grundsätzlich ist der Alkoholkonsum zu Hause vor Kindern erlaubt. "Die eigenen vier Wände sind üblicherweise sicherer und überschaubarer als öffentlicher Raum", so Holger Klaus. Dennoch gilt auch hier: Maß und Umstände müssen stimmen. Die ändern sich vor allem dann, wenn die Kinder Besuch zum Spielen haben, da bei fremden Kindern automatisch ein höheres Maß an Aufsicht geboten sein muss. Das gilt übrigens auch nachts, wenn die Kinder längst schlafen – und nicht nur bei Pyjama-Partys: "Gerade bei Kleinkindern kann sich jederzeit praktisch aus dem Nichts eine Situation entwickeln. Da damit stets zu rechnen ist, ist auch das eigene Verhalten entsprechend anzupassen", rät der Experte – für jeden Tag und jede Nacht.

Autorin: Silke Schröckert