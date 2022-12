Ist alkoholfreies Bier für Kinder in Ordnung? Oder mit Sekt anstoßen?

Dürfen Kinder alkoholfreien Sekt oder Wein trinken?

Und was ist mit dem Anstoßen an Feiertagen, dürfen da auch Kinder mitmachen? Es macht ihnen ja bekanntlich großen Spaß, an Geburtstagen, Hochzeiten oder an Silvester auch ein Glas zu heben und den anderen damit zuzuprosten. Doch was darf drin sein im Glas?

Da sich Organe und Körper bei Kindern noch entwickeln, sollten sie möglichst keinen Alkohol trinken. Während die meisten Jugendlichen früher oder später Alkohol probieren werden, ist meistens die Vorbildfunktion der Eltern entscheidend. Es lohnt sich also, den Kindern einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol vorzuleben. Wenn Jugendliche zum Anstoßen mit ihren Eltern ein Glas sogenannten alkoholfreien Sekt trinken, ist das kein Problem.

Da Kinder möglichst keinen Alkohol trinken sollten, bietet sich bei ihnen der sogenannte Kindersekt an. Hierfür mischt ihr einfach eine beliebige Saftsorte mit etwas (Sprudel-)Wasser. Abgesehen davon, dass das je nach Saftsorte genauso aussehen kann wie echter Sekt, schmeckt es den Kindern auch noch viel besser.