Noon-Year's-Party: Familien feiern Silvester einfach 12 Stunden früher

Silvester mit Kindern – gerettet!

Nachdem, überzuckert und aufgedreht, erst mal durchgerockt wurde, folgen irgendwann die Mini-Augen und die Gähn-Attacken im Minutentakt. Das Müdigkeitslevel eines Kleinkinds am Silvesterabend kann dann schon mal den Silvesterabend verderben. Deshalb tun sich die wenigsten Eltern von Kleinkindern diesen Stress an und lassen ihre Minis am letzten Abend im Jahr bis Mitternacht wach – nur um den Countdown mitzuzählen und ein paar Raketen zu bewundern. Der Preis wäre einfach zu hoch. Denn selbst wenn der Drops doch zur Partymaus mutiert, schlafen die Minis meist am nächsten Morgen trotzdem nur bis 5:59 Uhr. Wie immer halt. Wie kann man also ein möglichst kinderfreundliches Silvesterfest feiern, ohne Einbußen? Die Amerikaner geben dem Ganzen einfach einen coolen Namen und einen neuen Zeitrahmen: Sie feiern eine Noon-Year's-Party statt New-Year's-Eve.