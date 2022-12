Soll ich mein Kind an Silvester wecken – oder schlafen lassen?

Lieber Herr Schliewenz, viele Kinder wollen das Feuerwerk um Mitternacht an Silvester mitbekommen, obwohl sie vorher müde sind. Was raten Sie?

Ralph Schliewenz: Zunächst einmal ist Silvester ein Tag, wie (fast) jeder andere – zumindest aus Sicht der Kinder. Die Bedeutung des Jahreswechsels wird ihnen erst durch die Erwachsenen vermittelt. Ich denke, ab dem Schulalter realisieren sie den jahreszeitlichen Bezug und geben dem Tag eine Wertigkeit wie Geburtstag oder Weihnachten, da er nur einmal im Jahr stattfindet.

Wir dürfen aber davon ausgehen, dass bereits Kindergartenkinder aufgrund der Vorbereitungen und der Abläufe an diesem Tag etwas damit anzufangen wissen. In dem Alter wünschen sie sich dann auch durchaus – so wie die Großen – lange wach zu bleiben und Mitternacht zu erleben. In der Regel schlafen sie allerdings vorher ein.