Silvester-Basteln mit Kindern: 8 GENIALE Ideen und Spiele

"Wie lange noooch?" – Für jüngere Kinder ist die Dunkelheit oft der einzige Hinweis darauf, dass es schon spät ist. Doof nur, dass die Sonne an Silvester um 17 Uhr schon wieder untergegangen ist. Um Kindern, die die Uhr noch nicht lesen können, eine Orientierung zu bieten, finden wir diese Dekoidee mit Luftballons toll.

Das braucht ihr:

Bunte Luftballons

Edding

Konfetti

Trichter

Eine Schnur

Eine Nadel

So geht's:

Füllt mit dem Trichter etwas Konfetti in den Luftballon. Anschließend pustet ihr den Luftballon auf und verknotet das Ende. Nun heißt es überlegen: Wann startet eure Party? Schreibt diese Zeit mit einem Edding groß auf den Luftballon. So verfahrt ihr nun mit den weiteren Luftballons und beschriftet sie jeweils mit einer Stunde Abstand. Die Luftballons befestigt ihr mit Geschenkband oder Wäscheklammern an einer Schnur, die ihr vorher aufgespannt habt. Kleiner Tipp: Wählt kein Zimmer mit Teppich aus. Das Konfetti bleibt euch darin sonst bis Silvester 2021 erhalten. An Silvester heißt es warten: Sobald eine "Luftballon-Stunde" um ist, darf euer Kind die Nadel zücken und es ordentlich krachen lassen!

Stundentüten gegen Langeweile