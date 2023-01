11 Gründe, warum euer Baby die Zunge ständig rausstreckt

Mein Baby streckt die Zunge raus – warum tut es das?

Super niedlich, doch irgendwann – wenn es andauernd und wieder und wieder passiert – machen sich Eltern vielleicht auch Gedanken darum, ob etwas nicht stimmen könnte. Deshalb einmal vorab: Keine Bange: Es ist in den allermeisten Fällen alles in Ordnung mit eurem Baby. Dass ein Baby die Zunge rausstreckt, ist vielmehr ein ganz normaler und gesunder Entwicklungsprozess. Die folgenden Gründe könnten dahinterstecken.

1. Das Baby ahmt seine Elten nach

Babys imitieren oft die eigenen Eltern. Oder aber auch die Geschwister. Ja, sie sind kleine Beobachter und lernen durchs Nachahmen eine Menge. Wenn euer Baby also seine Zunge herausstreckt, kann es sein, dass es eine ähnliche Grimasse vor Kurzem bei einem von euch wahrgenommen hat.

2. Zungenstoßreflex

Babys kommen mit dem sogenannten Zungenstreckreflex (auch als Zungenstoßreflex bezeichnet) zur Welt. Dieser Reflex bewirkt, dass sie an allem saugen, was in Berührung mit dem vorderen Teil ihrer Zunge kommt. Wenn dies aber nicht möglich ist – wie beispielsweise bei der Berührung mit einem Löffel Brei – so setzt der Zungenstoßreflex ein. Er sorgt dafür, dass die Zunge den Brei unverzüglich wieder aus dem Mund befördert. Eben durch das Herausstrecken der Zunge. In den meisten Fällen hört der Reflex aber zwischen dem sechsten und siebten Lebensmonat auf. Dann könnt ihr mit Beikost starten.