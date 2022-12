Weihnachtsfilme für Kinder: Diese sind wirklich geeignet!

Weihnachtsfilme ab vier Jahren

"Arthur Weihnachtsmann" auf Netflix

Arthur ist der jüngste Sohn des Weihnachtsmannes und LIEBT Weihnachten. Als am Heiligabend ein Kind aus Versehen kein Geschenk bekommen soll, macht er sich zusammen mit Opa Weihnachtsmann und der Elfe Bryony auf den Weg – und der erweist sich als steinig! Erst geht ein Rentier verloren, dann landet das Trio in Afrika statt England und noch vieles mehr. Am Ende schaffen sie es aber zu der gesuchten Adresse, doch sie kommen nicht alleine an ...

Der Animationsfilm ist wirklich schön, an manchen Stellen aber schon recht rasant und aufregend. Sind eure Kinder eher sensibel, wartet vielleicht noch ein Jahr damit. Er dauert 97 Minuten.

"Pettersson und Findus: Das schönste Weihnachten überhaupt" bei Amazon leihen

Pettersson hat sich verletzt und Weihnachten steht auf der Kippe. Also macht sich Findus selbst auf den Weg, um das Fest zu retten. Wie der Titel schon verrät: Es gelingt ihm, und zwar ganz wunderbar!

Die Real-Verfilmung mit dem animierten Kater ist natürlich aufregender als der Trickfilm und mit 81 Minuten auch noch etwas länger. Der Kater ist aber wirklich niedlich gestaltet und auch Pettersson ist etwas weniger muffelig als in den Büchern und Trickfilmen.