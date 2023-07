Wiederkehrende Albträume bei Kindern: Wie viele schlechte Träume sind "normal"?

"Häufig treten Albträume phasenweise auf, zum Beispiel in bestimmten Reifungsphasen oder nach Änderung der Lebensumstände", sagt Dr. Wiater. Das kann eine familiäre Trennungssituation genauso sein wie der Eintritt in den Kindergarten oder der Umzug in eine neue Stadt. Ernst wird es erst, wenn die bösen Träume nicht nachlassen: "Wenn sich Trauminhalte immer wieder wiederholen, könnten traumatisierende Erlebnisse die Ursache sein", warnt der Schlafforscher. "Über mehrere Wochen regelmäßig vorkommende und insbesondere Träume mit immer wieder demselben Inhalt sollten Anlass zu einer kinderpsychologischen Abklärung geben", rät Dr. Wiater.

Albträume bei Kindern deuten: Auch Lärm und Licht können Angst machen und für schlechte Träume sorgen

Doch natürlich ist nicht jeder wiederkehrende Traum gleich ein Anzeichen für ein traumatisches Erlebnis, das verarbeitet wird. Manchmal hat auch schlicht der Schlafplatz selbst eine negative Wirkung: "Gegenstände im Zimmer, bestimmte Lichteinflüsse, auch Lärm und andere äußere Reizeinwirkungen können auf Kinder einen beängstigenden Einfluss haben, der dann in Albträumen zum Ausdruck kommen kann", erläutert Dr. Wiater. Hilfreich ist es, wenn sich Eltern einen Eindruck verschaffen, welchen äußeren Einflüssen ihr Kind in der Nacht ausgesetzt ist. Also: Einfach mal mit der Matratze ins Kinderzimmer umziehen und eine Nacht aus Kindersicht verbringen – wir wünschen angenehme Träume!