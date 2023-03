Wie du deinem Kind bei einem Nachtschreck helfen kannst

Nachtschreck: Ja, der Name passt! Das eben noch friedlich schlummernde Kind ist außer sich, die Eltern stehen entsetzt an seinem Bett. Was hinter dem "Pavor nocturnus" steckt, erklärt Schlafexpertin Dr. Daniela Dotzauer: "Der Nachtschreck ist bei Kindergartenkindern ein alterstypisches, vorübergehendes Phänomen. Ein Teil des Gehirns ist wach, ein anderer Teil allerdings nicht. Darum ist das Kind nicht ansprechbar und erinnert sich am nächsten Tag auch nicht an den Vorfall." Kinder, die häufiger einen Nachtschreck erleben, neigen auch zum Schlafwandeln oder Sprechen im Schlaf.