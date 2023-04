Die schönsten Glückwünsche zur Geburt: Hallo Baby!

9. Glückwünsche zur Geburt von Oma und Opa

Ein Traum ging in Erfüllung

Auch wenn Euer Kleiner / Eure Kleine öfter lauthals brüllt, für Oma und Opa hat sich ein Traum erfüllt.

Wir sind bei dir

Vor deinen Füßen, liebes Kind, liegt die ganze Welt. Du nimmst sie auf mit all deinen Sinnen. Du lässt dich ein auf das Abenteuer Leben. Sei gewiss: Wir werden an deiner Seite sein. Und wir wollen das Vertrauen, das du uns schenkst, nie enttäuschen. Wir werden mit dir lachen, mit dir weinen, mit dir träumen – und dich begleiten in immerwährender Liebe und Treue.

Große Freude

Hände, Füße, Näschen, winzig klein – das muss unsere Enkelin / unser Enkel sein.

Wir gratulieren Euch ganz herzlich und freuen uns sehr auf die Zeit als Oma und Opa.

Willkommen

Lass dich hineinfallen, mein Kind,

in die Liebe deiner Eltern,

in die schöne bunte Welt,

in die Liebe Gottes,

der dich in seinen Armen hält.

Luftsprünge

Erfüllt ist unser größter Wunsch,

drum soll nun fließen Sekt und Punsch!

Oma und Opa sind wir geworden,

den frohen Eltern gebührt ein Orden!

Dafür dass Du so gut gelungen,

Du liebes neues Erdenkind,

sind wir froh in die Luft gesprungen,

bevor wir hier erschienen sind.

Unser Schatz

In unserem Kreis suchte still und leis

... (Name des Kindes) seinen (ihren) Platz:

Er (sie) ist unser lieber Schatz!

Kleines Wunder

Dass auch heute noch Wunder geschehen,

wissen wir, seit wir an deiner Wiege stehn.

Wir sind so dankbar, dass es dich gibt.

Sei gewiss: Du hast eine Familie, die dich liebt.

Wir freuen uns

Wir freuen uns auf Kinderlachen,

auf Händchen, die viel Unsinn machen,

auf Füßchen, die gar munter flitzen

und auf Äuglein, die vor Neugier blitzen.

Träume

Hab' große Träume,

greif' nach den Sternen,

tanze im Regen,

baue Lustschlosser.

Finde einen Schatz,

glaube an Wunder,

hör nie auf zu träumen!

Glückwünsche an Kollegen zur Geburt eines Kindes

Beginn von etwas Großem

Großes nimmt immer im Kleinen seinen Anfang – Wir gratulieren Euch recht herzlich zu Eurer kleinen Tochter / Eurem kleinen Sohn.

Glückwunsch zur Beförderung

Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung: Ihr habt jetzt offiziell den Rang "Mama" und "Papa" erreicht!

Elternschaft

Schön ist’s wenn mit ihrem Kind,

Junge Eltern glücklich sind.

Für die Zeit der Elternschaft

wünschen wir Humor und Kraft,

Freude außerdem zuhauf,

und gemeinsam bleibt wohlauf!

Wir freuen uns riesig, dass Eure Tochter / Euer Sohn endlich das Licht der Welt erblickt hat und stoßen mit Euch auf Eure Zukunft zu dritt an!

Ein kleines Wunder

Liebe Eltern,

jedes Neugeborene ist ein lebendig gewordenes Wunder. Haltet es fest in euren liebenden Armen. Schenkt ihm Geborgenheit, Schutz und Begleitung. Führt es ein in eure Familie, in euren Freundeskreis. Euer Kind ist ein Geschenk für die ganze Welt. Möge es wachsen, blühen und sich entfalten.

Gratulation

Mit Freude haben wir erfahren, dass Sie kürzlich Mutter / Vater geworden sind. Dazu möchten wir Ihnen, auch im Namen des ganzen Teams, herzlich gratulieren. Für die Zukunft als Familie wünschen wir Ihnen alles Gute, Glück und Gesundheit.

Herzlichen Glückwunsch

Die ganze Belegschaft freut sich für Dich,

denn nun ist es auf der Welt, Dein zweites Ich.

Für Dein Baby alles Gute,

jetzt und in jeder Minute.

Gesundheit, Glück und viel Freude,

wünschen Dir alle aus diesem Gebäude!