Babypinkeln: Was hat es mit der Pullerparty auf sich?

Warum genau feiern wir das "Babypinkeln" eigentlich?

Auf Wikipedia lesen wir dazu diese Erläuterung, teilweise noch zurückgehend auf Zeiten, als Hausgeburten gang und gäbe waren:

Nach der Überlieferung soll dieser feierliche Umtrunk dem Neugeborenen nach der Geburt durch den Genuss der Getränke symbolisch beim Wasserlassen helfen, damit es keine Schmerzen erleidet. Teilweise wird dem Brauch des Wasserlassens allerdings eine andere Bedeutung beigemessen. Von denjenigen eingeladenen Verwandten und Freunden, welche den nackten neugeborenen Säugling im Arm halten und begutachten durften, wurde derjenige als ewiger Glückspilz angesehen, der vom Baby beim Halten angepinkelt wurde.

Ganz häufig sind die Männer beim Babypinkeln aber auch unter sich, während die Frau noch mit dem Säugling im Krankenhaus ist. Manche Paare möchten den Anlass aber auch gemeinsam feiern, wie eine Art Willkommensparty für den kleinen Menschen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Mama und Kind fit sind, fit genug für so eine Zusammenkunft. Schließlich geht das Wochenbett offiziell sechs Wochen und sollte eine tendenziell ruhige Zeit des Ankommens und der Erholung sein. Bittet eure Freunde in diesem Fall, das Fest zu organisieren, also die Getränke bzw. Knabbereien mitzubringen. Und am Ende auch wieder aufzuräumen. Außerdem muss das Ganze nicht bis zum Morgengrauen ausarten. Ein zeitlicher Rahmen darf gern gesetzt werden. Dafür hat jeder Verständnis.

Woher kommt der Brauch?

Tatsächlich handelt es sich hierbei ursprünglich um einen norddeutschen Brauch, der mittlerweile aber in ganz Deutschland zelebriert wird. Und es gibt verschiedenste Namen, je nach Region:

Babybier

Pullerbier

Kindsbier

Kindpinkeln / Kinderpinkeln ,

/ , Kindsbrunzen

Pinkelparty

Füßle baden

Pullerparty / Pullerschnaps

/ Wieslfest

Pinkelfete

Rumpelschnaps

Bringt man ein Geschenk mit zum Babypinkeln?

Warum nicht!? Wer bereits ein Babygeschenk besorgt hat, kann es gern zu diesem Anlass mitbringen. Sollte es sich aber um eine Männerrunde handeln, ist es durchaus auch okay, wenn das Geschenk zu einem späteren Zeitpunkt kommt, wenn Mama und Kind dabei sind. Oder ihr gebt das Präsent zum späteren Öffnen ab.

Mehr zum Thema "Geschenke zur Babyshower", die in der Regel noch in der Schwangerschaft für die werdende Mama ausgerichtet wird, findet ihr hier: Originelle Geschenkideen für die Babyparty Und im folgenden Artikel findet ihr noch ein paar süße Geschenkideen zur Geburt mit Namen: