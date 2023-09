Schnullerkette mit Namen: Das sind die süßesten!

Wie gefährlich sind Schnullerketten?

So eine bunte Schnullerkette birgt durchaus auch Gefahren. Beim Gebrauch der Schnullerkette können sich Kleinteile ablösen, die verschluckt werden und damit eine ernsthafte Gefahr für euren Nachwuchs darstellen können. Vor allem stark verzierte Schnullerketten mit Strass, Kunstedelsteinen oder anderen Designobjekten sind riskant. Achtet also lieber auf die Funktionalität und die Zugfestigkeit, als auf das Design, denn weniger ist meistens mehr. Außerdem ist es wichtig, dass ihr den Schnullerhalter niemals an Gurten, Bändern oder losen Teilen der Kleidung befestigt, da sich euer Kind sonst strangulieren kann. In der EU ist die Länge von Schnullerketten genormt und überschreitet nie die Länge von 22 Zentimeter, ab dem Clip gemessen.

Die Reinigung der Schnullerketten

Die Reinigung der Schnullerkette ist ebenfalls sehr wichtig, da euer Baby wahrscheinlich bald anfangen wird, sich alles in den Mund zu stecken, sobald die Zähnchen durchkommen. Wählt ihr eine Schnullerkette aus unbehandeltem Holz, kann es gut sein, dass bei übermäßigem Benutzen das Holz aufquillt. Ketten aus Holz sollten dementsprechend auch nicht in den Sterilisator oder die Spülmaschine gegeben werden, da dort derselbe Effekt eintreten kann. Mit einem feuchten Tuch und einem ökologischen Spülmittel lassen sich solche Schnullerketten am besten reinigen. Bei Schnullerketten aus Silikon oder Stoff gibt es weniger zu beachten, da sie einfach in den Geschirrspüler bzw. die Waschmaschine können und dann wieder hygienisch rein sind.

Welche Schnullerketten gibt es?

Schnullerketten gibt es in vielen Variationen und Farben, sodass für jeden Geschmack das passende Exemplar dabei ist. Ob in Rosa oder in Himmelblau, aus Stoff oder aus Holz, der Markt hat einiges zu bieten. Es gibt auch die Möglichkeit die Schnullerkette eures Kindes mit seinem Namen zu personalisieren oder mit selbst ausgesuchten Elementen zu individualisieren.

Um euch einen Überblick zu verschaffen, haben wir für euch eine kleine Auswahl zusammengestellt. Vielleicht ist die passende Schnullerkette für euch schon dabei. Und nun viel Spaß beim Stöbern!

Schnullerkette mit Namen für Mädchen

Einmal vorweg: Natürlich sind Schnullerketten nicht per se für ein bestimmtes Geschlecht vorgesehen. Für den Fall, dass ihr es aber, beispielsweise von der Farbgebung her, gerne traditionell halten wollt, haben wir unsere Vorschläge übersichtlich auf Mädchen und Jungen verteilt, obwohl es viele Produkte in mehreren Farben zur Auswahl gibt. Klickt euch einfach durch und schaut, was euch gefällt.