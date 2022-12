Welches Spielzeug für welches Alter?

Tasten, Sehen, Hören, Riechen. Wahrnehmen mit allen Sinnen ist eine wichtige Voraussetzung für die körperliche, geistige und emotionale Entwicklung des Kindes. Das Tolle ist: All das erfahren unsere Kinder beim Spielen. Aber welches Spielzeug ist altersgemäß, macht Spaß und fördert gleichzeitig die Entwicklung? Das Angebot auf dem Spielzeugmarkt ist riesengroß und erscheint unüberschaubar. Hier findet ihr einen Überblick, welche Spielsachen für welches Alter geeignet sind.

Spielzeug 0 bis 2 Monate

Das Neugeborene beginnt über seine Sinne, eine Verbindung zu seiner Umwelt herzustellen: Das Sehen von farbigen Objekten in der Nähe oder das Hören von Tönen stellen wichtige Stimulatoren für die Entwicklung dar. In dieser Zeit braucht es noch kein Spielzeug. Es hat genug damit zu tun, sich mit Licht und Dunkelheit, Stimmen, Geräuschen und Gerüchen in seiner neuen Welt auseinanderzusetzen. An ein Kuscheltier oder ein Schnuffeltuch kann es sich allerdings schon langsam gewöhnen, auch wenn es vorerst noch wenige Berührungspunkte damit haben wird.

Schnuffeltuch/Schmusetuch "Schlaf Gut Bär" von Steiff