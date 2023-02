Fast vergessen: Erkennt ihr diese Spielzeuge aus eurer Kindheit wieder?!

5. Spiel des Lebens

Das ultimative Brettspiel der 90er? Das "Spiel des Lebens". Ein Klassiker. Zumindest in unserer Familie. Das war auch das Schöne daran – hier haben alle gern mitgespielt, Groß und Klein. Es war für mich immer DAS Highlight, wenn wir am Wochenende nach dem Abendbrot alle zusammen dieses Spiel herausgeholt haben. Eine Partie konnte da auch echt lange dauern. Bei dem Brettspiel durchläuft man einen gesamten Lebenslauf – vom Abi bis in den Ruhestand. Das Ziel? Bis zum Ende des Spiels so viel Kapital anzuhäufen, wie nur möglich. Auch heute begeistert das Brettspiel (in einer neuen Auflage) noch viele Kinder und Erwachsene.