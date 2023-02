Schimmel im Badespielzeug: Dieser Junge wäre fast erblindet

Ein 2-Jähriger spritzt sich Wasser in die Augen – und erblindet fast an bakterieller Entzündung

Er wollte eigentlich nur in der Badewanne spielen. Mit seinen bunten Tierchen. Doch versehentlich spritzt sich der kleine Baylor mit dem Badespielzeug in die Augen. Davon berichtet seine Mutter Eden Strong auf der US-Website Parents.com: "Ich habe die Posts gesehen, in denen Mütter Badespielzeuge aufgeschnitten haben und darin eine Menge Schimmel entdeckt haben. Ich wusste es. Also drückte ich sie nach jedem Bad aus, reinigte sie alle paar Wochen mit einer Bleichwasserlösung und hielt sie regelmäßig gegen das Licht, um nach Schimmel zu suchen. Ich wusste jedoch nicht, dass selbst bei regelmäßiger Bleichreinigung die Tatsache, dass sie innen nie vollständig trocknen, bedeutet, dass Bakterien immer noch wachsen können. Unsichtbare Bakterien." Diese Bakterien sorgten dafür, dass sich die Augen des zweijährigen Jungen recht schnell heftig entzündeten. Die Mutter fuhr noch am Abend in die Notaufnahme, weil sich der Zustand verschlechterte. Doch der behandelnde Arzt vertröstete sie mit Augentropfen. Am nächsten Tag wachte der Kleine mit einem Auge auf, das doppelt so groß war wie beim Zubettgehen und einer Rötung, die sich über die ganze Wange ausbreitete.