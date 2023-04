Wasserperlen: 9 tolle Spielideen für Kinder

Die kleinen, trockenen Kugeln gebt ihr einfach in ein Gefäß und fügt dann ein wenig Wasser dazu. Je nach Hersteller dauert es vier bis acht Stunden (siehe Angaben auf der Verpackung), bis die Wasserperlen vollständig aufgequollen sind. Bei den meisten Hydrokugeln kann man aber schon nach wenigen Minuten erste Veränderungen erkennen. Wir geben die Kugeln gerne in ein Glas mit Wasser, das wir dann in eine Schüssel stellen. Wenn die Kugeln wachsen, fallen sie irgendwann aus dem Glas in die Schüssel hinein. Toll zu beobachten!

Ihr müsst übrigens keine Angst haben, dass ihr zu viel Wasser benutzt. Sollte dem so sein, könnt ihr es einfach abschütten, wenn die Wasserperlen vollständig aufgegangen sind. Am besten startet ihr mit ein wenig Wasser und gebt dann nach und nach immer mehr dazu, bis die Kugeln so richtig schön glatt und rund sind.

Sind Wasserperlen giftig?

Wasserperlen bestehen aus Superabsorber-Polymeren – dieser Stoff wird z. B. auch in Windeln verwendet, um Urin aufzusaugen. Die Kugeln sind nicht giftig – auch ein längerer Kontakt der Haut stellt kein Problem dar. Laut Herstellern sind die meisten Hydroperlen sogar biologisch abbaubar, sprich nach Gebrauch kann man sie im Garten oder im Blumentopf vergraben, wo sie nach und nach eintrocknen und ihr Wasser an die Erde abgeben. Alternativ lassen sie sich auch im Hausmüll entsorgen.

Aber Achtung: Auch, wenn die kleinen Kugeln nicht giftig sind, sollten ihr bedenken, dass sie von kleinen Kindern verschluckt werden können. Von daher sollten Kinder unter drei Jahren nicht mit Wasserperlen spielen. Und auch älteren Kindern sollte man unbedingt erklären, dass Hydroperlen nicht gegessen werden dürfen.