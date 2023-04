Warum jedes Kind "Sensory Play" ausprobieren sollte

Liebe Melanie, was ist Sensory Play?

Sensory Play (auf deutsch: sensorisches Spielen) bezeichnet eine Spielform, mit der Kinder über mehrere Wahrnehmungskanäle lernen. "Begreifen durch Greifen" beschreibt es passend. Kinder lernen ab dem Tag ihrer Geburt etwas über ihre Wahrnehmung. Sie kommen bereits mit dem Bedürfnis nach Wahrnehmung auf die Welt – sie wollen sie entdecken und verstehen lernen. Sensory Play versucht so viel wie möglich die Teilbereiche der Wahrnehmung zu vereinen. Hierzu zählen vor allem:

das Fühlen von Oberflächenbeschaffenheiten,

von Oberflächenbeschaffenheiten, das Sehen von unterschiedlichen Farben und Formen,

von unterschiedlichen Farben und Formen, das Hören von Geräuschen, die die unterschiedliche Materialien erzeugen

von Geräuschen, die die unterschiedliche Materialien erzeugen und das Lernen über das Tun: Was passiert, wenn ich Sand mit Wasser vermische? Was geschieht, wenn ich bunten Sand durchmische? Was kann ich beobachten, wenn ich Steine in Wasser werfe?

All diese Fragen versuchen Kinder sich über spielerische Versuche und Experimente zu beantworten.

Was genau fördert Sensory Play?

Das frühe Angebot von Sensory Play ist sehr sinnvoll, da es maßgeblich die visuelle und taktile Wahrnehmung fördert. Über diese Spielform kommt das Kind außerdem mit seinem Spielpartner in soziale Interaktion, was die Sprachentwicklung, aber auch das Sozialverhalten fördert. Allgemein entwickelt es die Feinmotorik des Kindes und seine Konzentrationsfähigkeit. Über das Experimentieren regt es Denkprozesse, logisches Denken und somit auch die allgemeine Entwicklung an. Das Kind kann kreativ tätig sein, was für viele auch ein Ventil für die emotionale Regulation sein kann. Das Ergebnis: Entspannung!

Ab wann macht Sensory Play Sinn?

Ich empfehle es ab dem Zeitpunkt, an dem Kinder selbstständig sitzen können. Ich selbst integriere diese Spielform immer in meine Therapie, da die Entwicklung der Wahrnehmung der erste Schritt der gesamten Entwicklungskette ist. Ist die Wahrnehmung nicht adäquat ausgebildet, entwickelt sich letztendlich auch Grob- und Feinmotorik nicht richtig. Die Grundvoraussetzungen fehlen! Ich achte in der Therapie allerdings darauf, dass die Kinder altersentsprechendes Material bekommen. Babys erhalten nur ungiftiges Material, das sie auch in den Mund nehmen können und bei dem keine Gefahr des Verschluckens besteht.