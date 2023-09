Schleim selber machen: Einfache und schnelle Rezepte

Kinder lieben Spielschleim – nur leider ist die glibbrige Masse nicht immer ganz ungefährlich. Bereits 1995 gab das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) eine Warnung vor den sogenannten Slimes heraus. Viel geändert hat das leider nicht! Bis heute schneiden Produkte in Tests immer wieder schlecht ab – zuletzt im Dezember 2019. Öko-Test fand heraus, dass viele Slimes zu viel Borsäure absondern. Bor wird dem Schleim zugesetzt, damit er seine typische Konsistenz erhält. Spielzeug darf in der EU jedoch nicht mehr als 300 Milligramm Bor abgeben – drei von fünf untersuchten Fertig-Slimes überschritten diesen Grenzwert um mehr als das Doppelte! In größerer Konzentration kann Borsäure sich schädlich auf die Fruchtbarkeit und auf ungeborenes Leben auswirken. Werden größere Mengen vom Körper aufgenommen, also zum Beispiel geschluckt, kann dies zu Durchfall, Erbrechen und Krämpfen führen.