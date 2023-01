Oobleck selber machen mit Kindern: So geht's!

Ist Oobleck giftig und wie soll ich es entsorgen?

Oobleck ist nicht giftig, ihr müsst euch also keine Gedanken machen, falls euer Kind sich etwas davon beim Spielen in den Mund steckt. Es schmeckt nicht besonders gut, sodass es bestimmt beim einmaligen Probieren bleiben wird.

Oobleck hält sich nach dem Anrühren für etwa zwei Wochen, wenn ihr es in einer fest verschlossenen Dose im Kühlschrank aufbewahrt und ihn nur zum Spielen rausholt. Es kann sein, dass er nach einer Weile Flüssigkeit verliert und wieder eher die Eigenschaften von Speisestärke annimmt. Gebt dann einfach etwas Wasser hinzu, dann kann man wieder damit spielen.

Wollt ihr das Oobleck entsorgen, schüttet es am besten nicht so, wie es ist, in den Abfluss, da es diesen sehr leicht verstopfen kann. Ihr könnt das Oobleck mit mindestens einem Liter Wasser verdünnen, sodass es seine Eigenschaften als nicht-newtonsche Flüssigkeit verliert, dann kann es über den Abfluss entsorgt werden. Alternativ könnt ihr das Oobleck trocknen und dann in den Hausmüll geben oder auch das noch flüssige Oobleck in eine Tüte geben und diese fest verschlossen über den Hausmüll entsorgen.

Oobleck-Pool und Oobleck-Monster – Beispiel-Experimente

Sobald ihr euren Oobleck angerührt habt, könnt ihr beginnen, damit zu experimentieren. Macht ihr genug Oobleck und füllt ihn in eine flache lange Schale, kann man sogar darüber laufen. Bleibt man jedoch stehen, versinkt man schnell im Oobleck. Haut man auf den Oobleck, bleibt er fest, lasst ihr die Hand oder Füße langsam hineinsinken, versinken sie. Probiert einfach mal verschiedene Dinge aus, zum Beispiel einen Schneebesen schnell aus dem Oobleck zu siehen oder mit einem Hammer auf das Oobleck hauen. Das macht auch Kindern großen Spaß und bringt erstaunliche Ergebnisse.

Ein anderes interessantes Oobleck-Experiment ist das Oobleck-Monster. Dazu benötigt ihr einen Lautsprecher, der vibriert. Gebt nun das Oobleck auf den Lautsprecher und staunt, was passiert, sobald der Lautsprecher anfängt zu vibrieren. Wollt ihr das Oobleck nicht direkt auf einen Lautsprecher auftragen, könnt ihr auch eine flache Form nehmen und auf den Lautsprecher drücken. Entscheidend für dieses Experiment ist, das Oobleck der Vibration auszusetzen.