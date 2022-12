Time-Outs sind eine veraltete Erziehungsmethode

Dani schreibt dazu sinngemäß außerdem Folgendes: Sogenannte Time-Outs, also Auszeiten, seien eine Erziehungsmethode aus dem vorigen Jahrhundert, die das Schlagen oder andere Formen physischer Gewalt ablösen sollten. Doch vor allem kleinere Kinder besitzen noch nicht die Fähigkeit, alleine zu reflektieren. Sie müssen dabei begleitet werden und sollten nicht mit ihren Emotionen allein gelassen werden. Ein Kind, das in sein Zimmer geschickt wird, fühle sich abgelehnt, da es noch nicht unterscheiden kann, ob sein Verhalten nicht richtig war oder das Kind an sich. Es besteht die Gefahr, dass das Kind einen Glaubenssatz verinnerlicht wie "Wenn ich nicht den Erwartungen von jemandem (den Eltern) entspreche, werde ich nicht geliebt."

Wir als Eltern sind also angehalten, selbst die Situation auszuhalten, bei unserem Kind zu bleiben und einen anderen Umgang mit der Situation zu finden. Auch wenn das manchmal gar nicht so leicht ist.