Kinder richtig bestrafen – aber wie macht man das eigentlich?

Jahrhundertelang galten harte Strafen als probates Mittel in der Erziehung. In früheren Zeiten wurde nicht lange gefa­ckelt. Machte ein Kind nicht, was Mütter und Väter von ihm verlangten, wurde es bestraft. Mit Schlägen, Einsperren, Straf­arbeiten oder Erniedrigungen. Auch wenn das inzwischen zum Glück vor­bei ist, geht es an der Erziehungsfront heute keineswegs so harmonisch zu, wie viele Familien es sich wünschen und nach außen gerne demonstrieren. Obwohl in Deutschland kein Kind mehr geschlagen werden darf, müssen 1,6 Millionen Kinder jedes Jahr heftige Prügel ertragen. In diese Zahl ist der berüchtigte "kleine Klaps auf den Po" noch nicht einmal miteingerechnet. Und selbst der ist verboten, denn "Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung." So steht es seit dem Jahr 2000 im Bürgerlichen Gesetzbuch BGB (§ 1631, Abs. 2).

Im Rah­men einer repräsentativen Umfrage des Forsa­-Instituts zeigte sich, dass Gewalt gegen Kinder zwar rückläufig ist, dass aber vier von zehn Müttern und Vätern ihre Kinder immer noch schlagen, um sie zu bestrafen. Jungen und Sprösslin­ge aus kinderreichen Familien trifft es übrigens besonders häufig. Die Jugendämter vermelden seit Jahren hohe Zahlen an Kindeswohlgefährdungen.