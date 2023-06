Montessori-Spielzeug: Besser als "normale" Spielsachen?

Was ist Montessori-Spielzeug?

Es piepst und blinkt nicht und besteht aus natürlichen Materialien wie Holz oder Stoff anstelle von Plastik. Pädagogisch wertvolles Lernspielzeug à la Montessori überzeugt durch Einfachheit und klare Formen, ist bunt, langlebig und nachhaltig. Die Idee dahinter: Statt Kinder einfach nur zu "bedudeln" und viele Reize auszusenden, soll es ihnen die Möglichkeit geben, sich auszuprobieren und selbst etwas zu schaffen. Und somit spielerisch zu Erfolgserlebnissen verhelfen: Denn nur durch Aha-Effekte und das gute Gefühl, etwas alleine geschafft zu haben, lernen Kinder laut Montessori fürs Leben und eignen sich neue Fertigkeiten an. Aus eigener Motivation heraus – nicht, weil die Erwachsenen es vorgeben. Das Kind bestimmt in seinem Tempo, welches Spielzeug zu ihm, seinem Alter und seinen Bedürfnissen passt und sucht sich dann aktiv das Entsprechende aus. Eigenständigkeit, Selbstbestimmung und die Ansprache aller Sinne stehen im Fokus. Das Spielzeug sollte also für das Kind weitestgehend selbsterklärend sein. Durch die integrierte Fehlerkontrolle (etwa bei Steckspielen oder Puzzles) kann es sich stetig verbessern. Kindliches Lernen und Denken funktionierte für Montessori eben nur im Zusammenspiel von Greifen und Begreifen – ein Konzept, das auch die Montessori-Schulen (oder -Kindergärten) verfolgen.

Die Montessori-Materialien

Da Montessori kein geschützter Begriff ist, gibt es nicht das Montessori-Spielzeug. Viele Hersteller haben aber Spielzeug entwickelt, das zu Montessoris Pädagogik passt – etwa Grimm’s Spiel und Holz Design oder Lovevery . Montessori selbst nannte es übrigens nicht Spielzeug, sondern Material. Der Hintergrund: Kinder interessieren sich schon für einfachste Naturmaterialien wie Gras, Sand oder Steine. Die vielen Arbeitsmaterialien, mit denen Montessori ihre pädagogischen Leitlinien in die Tat umsetzte, teilte sie in verschiedene Gruppen auf:

Sinnesmaterial: spricht den Tast-, Hör,- Seh-, Geruchs- und Geschmackssinn der Kinder an und umfasst Naturmaterialien mit interessanter Haptik wie Holz, Sand oder Stoff. Mathematikmaterial: fördert Feinmotorik, räumliches Vorstellungsvermögen, logisches Denken und Zahlenverständnis. Übungen des praktischen Lebens: z. B. Falten, Schneiden, Reißverschlüsse schließen Sprachmaterial: Buchstabenformen oder Wortkarten Material zur kosmischen Erziehung: kleine naturwissenschaftliche Experimente

Welches Montessori-Material eignet sich für welches Alter?

Eigentlich sollte es laut Montessori gar keine Altersabstufungen für Kinder-Spielzeug geben: Jedes Individuum bestimmt selbst, was es entdecken und bespielen möchte. In diesem Artikel möchten wir euch aber trotzdem einige hilfreiche Tipps geben, was euren Kleinen ungefähr in welchem Alter interessieren könnten. Natürlich immer mit einer gewissen Karenz eingeplant.

Montessori-Spielzeug für Babys