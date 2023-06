Wie gefährlich ist es wirklich, wenn kleine Kinder mit Alltagsgegenständen spielen?

Eigentlich ist es egal, wo ich mit meiner Tochter hingehe. Ich habe das Gefühl, sie läuft immer mit der Zunge voran. Alles wird in den Mund gesteckt oder angeleckt. Zusätzlich wird natürlich an sämtlichen Dingen gezerrt und gezogen. Jeder Spielplatz, jeder Einkaufsladen, jede fremde Wohnung sind das pure Abenteuer für meine kleine Entdeckerin und versetzen mich in pausenlose Hab-Acht-Stellung. Wenn wir dann nach Hause kommen, gibt sie ihre Neugierde – zum Glück – nicht an der Wohnungstür ab, sondern spielt mit den unterschiedlichsten Alltagsgegenständen weiter. Die sind häufig sogar viel spannender als das bunte, quietschende Plastikspielzeug. Ich allerdings entspanne ich mich beim Überschreiten der Schwelle merklich. Was soll schon passieren, wenn sie mal wieder das Schlüsselbund vollsabbert oder an meinen Schuhsohlen kaut. So ein paar Keime schaden schließlich nicht. Oder etwa doch? Der Kinderfacharzt Dr. Vitor Gatinho (38) klärt auf.