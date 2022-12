Mit Sonnenhut stranguliert

Dieses kleine Mädchen ist auf dem Spielplatz auf einer Rutsche mit dem Band ihres Sonnenhutes hängen geblieben. Glücklicherweise schaffte es ihre Freundin, sie zu retten und das Band zu lösen. Wenn das Band so stark in den Hals einschneidet, dass die Luftröhre verletzt wird, kann das richtig gefährlich werden. Der kleinen Marley aus Südaustralien geht es inzwischen zum Glück wieder gut. Sie kam mit ihrer Geschichte sogar in die Nachrichten, und ihre Mutter bewirkte, dass Sonnenhüte mit Bändern an staatlichen Schulen in Südaustralien verboten wurden. Hier seht ihr die Hautwunde, die die kleine Marley davongetragen hat: