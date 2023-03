Aufmerksamkeitsparadoxon: Warum Kinder auf Familienfesten sterben ...

Aufmerksamkeitsparadoxon: Kinder sterben bei Familienfesten

Immer wieder werden Fälle bekannt, in denen Kinder in Rahmen einer Familienfeier ums Leben kommen. Im Sommer 2022 haben diese zwei Berichte besonders viel mediale Aufmerksamkeit erhalten – beide Kinder ertranken:

Am Klempowsee in Wusterhausen/Dosse ertrank eine Vierjährige: Ihre Eltern hatten das Fest, das in der Nähe des Sees stattfand, bereits verlassen. Die Großeltern beaufsichtigten die Kleine und räumten dabei auf. Auch andere Angehörige waren noch vor Ort. Nur wenige Minuten lang bemerkte niemand das Verschwinden des Kindes. Nach zwei Stunden Suche konnte es nur noch tot am Steg geborgen werden.

Der einjährige Johan verunglückte im eigenen Garten: Er war zu den Nachbarn gelaufen und dort im Teich ertrunken. Nebenan feierten 20 Gäste seine Taufe, sein Vater war nur wenige Minuten weg um die Tauftorte aus der Küche zu holen.