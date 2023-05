Warum ihr ernsthaft überlegen solltet, ob ihr eurem Kind blaue Badekleidung kaufen wollt ...

Je knalliger desto besser!

Auch hier gilt, greift zu kontrastreichen Farben! Am besten schnitten in diesem Test folgende Farben ab:

Neon Gelb

Neon Orange

Neon Grün

Neon Pink war in trüben Gewässern nicht ganz so gut zu erkennen wie im Pool, aber immer noch besser als Weiß, Schwarz oder Blautöne.

Die Farbe der Badeklamotten ersetzt keine Aufsicht!

Kinder ertrinken meist lautlos. Sie schreien nicht, sondern verfallen in eine Stockstarre. Umso wichtiger ist es zu wissen: Kein Badeanzug dieser Welt kann die Aufsicht durch die Eltern ersetzen. Ein Bademeister ist nicht in der Verantwortung. Vor allem Nichtschwimmer sollten also nicht aus den Augen gelassen werden. Aber auch Kinder, die gerade erst dass Seepferdchen oder Bronze erlangt haben, müssen noch beobachtet werden.

Tipp: In Seen, Flüssen, aber auch im Meer sollten Kinder im Idealfall eine (knallig orangefarbene!) Schwimmweste tragen.