UV-Kleidung fürs Baby: Darauf solltet ihr achten

Welche UV-Kleidung ist für Babys geeignet?

Zuerst einmal: Jedes Kleidungsstück bietet einen gewissen Sonnenschutz – egal aus welchem Stoff. Dabei gilt: Je dicker und dichter das Material gewebt ist wie zum Beispiel Polyester, Nylon oder Seide, desto weniger Strahlen dringen hindurch. Leichte, eher transparente Stoffe aus Baumwolle, Leinen oder Viskose lassen mehr Strahlung hindurch. Auch die Farbe spielt eine Rolle: Besonders kräftige oder dunkle Farben schützen besser als helle, blasse Farben.

UV-Schutzkleidung bietet eurem Baby wie Sonnencreme einen richtigen Lichtschutzfaktor Dieser ist bei Textilien an der Bezeichnung "Ultraviolet Protection Factor", kurz UPF, zu erkennen. Er gibt an, wie lange man sich – mit UV-Schutzkleidung – in der Sonne aufhalten kann, ohne dass die Haut Schäden davon trägt. "Bei der Bestimmung des UPF wird von einer maximalen Strahlungsintensität mit dem Sonnenspektrum in Melbourne (Australien) am 1. Januar eines Jahres (also auf dem Höhepunkt des australischen Sommers) und dem empfindlichsten Hauttyp beim Träger ausgegangen", heißt es auf der Webseite des Bundesamtes für Strahlenschutz. Wenn ein Badeanzug, eine Badehose, ein UV-Shirt oder ein UV-Schwimmanzug mit einem UPF50 ausgezeichnet ist, wird die Haut also 50 mal länger geschützt als im unbekleideten Zustand.

Wie lange können Babys mit UV-Kleidung in der Sonne bleiben?

Ein ganz normales weißes T-Shirt aus Baumwolle hat einen Schutzfaktor von UPF10. Ein dunkles Baumwoll-T-Shirt hat ungefähr einen UPF20. Spezielle UV-Schutzkleidung besteht aus Chemiefasern, in die Titanoxidpartikel eingearbeitet werden. Diese kleinen Partikel, die auch in Sonnencremes zum Einsatz kommen, reflektieren UV-Strahlen und schützen die Haut dadurch besonders wirksam. Für gewöhnlich haben diese Textilien einen UV-Schutzfaktor von UPF50 oder sogar UPF50+. Sie blocken also 98 Prozent oder mehr an schädlichen UVA- und UVB-Strahlen ab. Für die Aufenthaltsdauer in der Sonne bedeutet das wie bei Sonnencremes: Bei einer Eigenschutzzeit der Haut von zehn Minuten verlängert ein UV-Shirt mit UPF50 die Zeit in der Sonne auf 500 Minuten, also rund acht Stunden. Kleine Kinder haben übrigens – je nach Hauttyp – meistens nur eine Eigenschutzzeit von weniger als zehn Minuten.