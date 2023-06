Achtung, Riesenbärenklau führt zu fiesen Verbrennungen!

Furocumarine heißt das Gift, das im Riesenbärenklau steckt, und phototoxisch wirkt, also in Kontakt mit Sonnenlicht seine Wirkung entfaltet. Die zwei bis fünf Meter hohe Pflanze wächst vorrangig an Flussufern, Waldwegen und Straßenrändern. Die Blätter sind stark gezackt, die Blüten weiß und der dicke Stängel rötlich gesprenkelt.

Entdeckt man Bärenklau, sollte man unbedingt die Stadt oder Gemeinde informieren, damit das giftige Gewächs entfernt wird.

Auch im Garten können übrigens Pflanzen wachsen, die phototoxisch wirken. Dazu gehören unter anderem Petersilie, Dill, Anis, Echter Sellerie und Echter Koriander, manche Wiesengräser, Schierlingskraut, Knorpelmöhre und Zitrusgewächse (Zitrone, Limette), Feigen, Maulbeeren, Bergamotte und die Blätter der Karotte. Die Konzentration des Gifts (Urushiole oder Furocumarine) ist in diesen Pflanzen aber längst nicht so hoch wie im Riesenbärenklau. Eltern sollten daher gut aufpassen, wo ihre Kinder spielen. Jetzt im Sommer ist die Konzentration in den Blüten des Riesenbärenklaus am höchsten – und somit richtig gefährlich.