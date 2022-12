Raclette mit Kindern: Diese 3 Rezepte musst du dir merken

Der Silvesterabend naht. Und was fragen wir uns da natürlich: Was gibt es zu essen? Laut einer Statista-Umfrage gehört für 30 Prozent der Deutschen Raclette unbedingt zu den Silvestertraditionen dazu. Und warum nicht auch mit Kindern? Oder gerade. Schließlich ist die Auswahl recht groß und selbst für Picky Eater ist etwas dabei. Plus: Die Kids können schon super bei den Vorbereitungen helfen. Denn es gibt viel zu schnippeln, in Schälchen zu füllen und einzudecken. Es gibt nur ein paar Dinge, die ihr mit euren Kleinen am Raclettegerät beachten solltet: