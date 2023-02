Handelsüblicher Ketchup ist eine richtige Zuckerfalle: Neben Tomaten ist Zucker die Hauptzutat in der beliebten Soße. Je nach Sorte und Hersteller steckt in einem Esslöffel Ketchup ein ganzes Stück Würfelzucker. Auf einen Liter hochgerechnet, kommen in einer Flasche Ketchup (ein Liter) ganze 90 Stück Würfelzucker zusammen. Selbst die Light-Varianten schlagen immer noch mit rund 10 Gramm Zucker auf 100 Milliliter zu Buche oder stecken voller Zuckerersatzstoffe.