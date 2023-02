Gesunde Snacks für Kinder – Ideen und Rezepte

Nach der Kita oder Schule, im Garten, unterwegs auf Ausflügen – oder einfach mal so zwischendurch: Kaum ein Kind snackt nicht gerne. Und tatsächlich sind kleine Zwischenmahlzeiten am Nachmittag für Kinder immens wichtig: Denn ihr Energie- und Nährstoff-Speicher ist noch nicht so groß wie bei Erwachsenen. Deshalb brauchen sie in kürzeren Abständen Nachschub.

Natürlich dürfen es dann auch mal Kekse oder eine andere Nascherei sein. Noch besser ist es aber, wenn ihr hungrige Kinder mit gesunden Snacks versorgt und sie so ihre Speicher wieder auffüllen können. Kleiner Tipp: Habt ihr nachmittags oft mit Wutanfällen und schwankender Laune zu kämpfen? Auch daran könnte der kleine Hunger schuld sein. Es ist also schlau, unterwegs mit Kindern immer einen kleinen Snack in der Tasche zu haben.