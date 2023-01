Pausenbrotjunkie: So bringen eure Kinder die Brotbox nicht mehr voll zurück!

Hast du für deine Kinder schon immer so besondere Brotboxen zubereitet? Wie kam es dazu, dass du deine Ideen auf Instagram, Tiktok und Co veröffentlichst?

Eigentlich mache ich das erst seit 2,5 Jahren. Ich habe natürlich schon immer Brotdosen für meine Kinder gepackt, seit sie in der Schule sind. Eine zusammengeklappte Stulle, ein paar Apfelschnitze und fertig.

Erst als mein jüngstes Kind zur Schule kam und sie einfach nichts aus ihrer Brotdose anrührte, musste ich mir etwas einfallen lassen. Als Mama macht man sich ja schnell Sorgen, wenn das Kind nichts isst. Also stöberte ich im Internet und entdeckte Bentoboxen mit vielen kleinen Fächern. In Nordamerika und Japan fand ich viele Mamis, die hübsche Lunchboxen packen und sie auf Instagram zeigen. Also bestellte ich mir auch eine Bentobox und fing an, alles etwas hübscher anzurichten.

Nach zwei Tagen beschwerten sich dann meine beiden älteren Kinder, dass sie auch solche hübschen Brotdosen haben möchten. Seitdem packe ich also täglich drei Bentoboxen und fotografiere sie. Die Bilder habe ich eigentlich nur zum Spaß auch auf Instagram hochgeladen, denn dort hatte ich ja meine Inspiration her. Zu Tiktok kam ich dann erst später: Meine älteste Tochter kam auf die Idee, mich beim Brotdosenpacken zu filmen. So entstand mein Tiktok-Kanal.