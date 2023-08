Stockbrot aus fertigem Pizzateig: So einfach geht's!

Welche Stöcker eignen sich für Stockbrot?

Die Wahl der Stöcker ist enorm wichtig, denn einige Hölzer, wie zum Beispiel Eibe oder Holunder, sind giftig. Auch Stöcker vom Bambus oder der Fichte sind nicht geeignet, da sie schnell Feuer fangen. Ideal sind Äste von Haselnuss, Buche und Weide.

Achtet darauf, dass die Stöcker lang genug sind, damit eure Kinder nicht zu nah am Feuer stehen müssen (Verbrennungsgefahr!) und keinen Rauch einatmen. In der Regel sind 90 bis 150 Zentimeter passend. Je länger der Stock ist, desto dicker sollte er sein, damit die Spitze am Ende nicht durchhängt. Ansonsten würde das Stockbrot direkt im Feuer hängen, was ja nicht gewollt ist.

Die Stöcker könnt ihr am oberen Ende säubern. Ihr könnt auch die Rinde mit einem Taschenmesser entfernen oder die Spitze alternativ mit Alufolie umwickeln. Den Teig rollt ihr dann zu einer Wurst und rollt diese spiralförmig um den Stock. Wichtig: Die Stockspitze sollte mit Teig bedeckt sein, da das Holz ansonsten vorne sehr schnell verbrennt.

Jetzt könnt ihr das Stockbrot nach Herzenslust am Lagerfeuer oder am Grill garen. Vorsicht – direkt in der offenen Flamme verkohlt der Teig sehr schnell und wird schwarz. Daher nur in die Glut halten und dabei gleichmäßig drehen, bis das Brot von allen Seiten braun und knusprig ist.

Guten Appetit!