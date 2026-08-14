© Getty Images/wundervisuals Eis aus Fruchtsaft ist lecker – und gesund.

Das Einzige, was man für diese leckeren Eis-Rezepte braucht: Lieblingssaft, kleine Eisformen und eventuell Holzstiele. Joghurt- oder Puddingbecher und kleine Plastiklöffel als Stiel funktionieren ebenso gut. Der Fantasie sind beim Zusammenstellen individueller Saftkombinationen keine Grenzen gesetzt. Denn egal ob fruchtig-süß mit Aprikose und Orange oder herb-erfrischend mit Johannisbeere und Rhabarber – alles ist möglich. Kombinationen mit Kräutern und Gewürzen bieten übrigens ganz besonders interessante Geschmackserlebnisse. Und auch kleine Kinder können hier schon bedenkenlos mitschlecken.

Wassereis selber machen aus Saft

Eigentlich könnt ihr jeden beliebigen Saft einfrieren – und habt ihn dann als Eis am Stiel. Easy!

Dafür füllt ihr den Saft eurer Wahl in eine Eisform und lasst ihn dann circa für eine Stunde im Gefrierfach anfrieren. Dann erst steckt ihr die Stiele in das halbgefrorene Eis. So stellt ihr sicher, dass die Stiele später auch gerade im Eis stecken. Dann gebt ihr euer Eis noch einmal für mindestens drei Stunden ins Gefrierfach. Wenn sich das Eis später nicht aus der Form lösen lässt, kurz unter heißes Wasser halten.

Die Obststückchen in dem Eis schimmern gut sichtbar durch.

1. Eis aus Traubensaft mit Fruchtstückchen

Dieses Eis schmeckt nicht nur super fruchtig, es macht optisch auch richtig was her

Zutaten für sechs Portionen:

100 g Orange

100 g Ananas

100 g Mango

400 ml Traubensaft

Zubereitung:

Obst schälen und in mundgerechte Würfel schneiden. Dann abwechselnd alle Früchte in die Behälter füllen. Jetzt die Stiele vorsichtig in die Mitte stecken. Anschließend die Eisförmchen mit Traubensaft auffüllen und für mindestens vier Stunden gefrieren lassen.

Die Minze passt super zu diesem frischen Zitroneneis.

2. Minziges Wassereis mit Apfelsaft

Zutaten für sechs Portionen:

1 Limette

25 g Zucker

400 ml naturtrüber Apfelsaft

50 g Minze

Zubereitung:

Limette auspressen. Limettensaft, Zucker und 250 ml Apfelsaft aufkochen. Minze waschen, zufügen und zehn Minuten ziehen lassen. Anschließend den Sud durch ein Sieb gießen und die Minze dabei gut ausdrücken. Den restlichen Apfelsaft unterrühren und abkühlen lassen. Apfel-Minze-Sud in die Eisformen füllen und nach etwa einer Stunde die Eisstiele in das angefrorene Eis stecken. Anschließend mindestens drei Stunden gefrieren lassen.

Schicht für Schicht fruchtig lecker und erfrischend.

3. Cremiges Eis aus Fruchtsaft

Bei Eis, das aus Saft hergestellt wird, denkt man meistens zuerst an eine wässrige Konsistenz. Aber Eis aus Saft kann auch cremig sein – der Joghurt sorgt bei diesem Rezept für die sahnige Konsistenz.

Zutaten für sechs Portionen:

200 g reife Blaubeeren

½ Vanilleschote

1 EL Honig

150 g Vollmilchjoghurt

200 ml Kirschnektar

Zubereitung:

Beeren waschen, verlesen, vorsichtig trocken tupfen und pürieren. Eisformen zu einem Drittel mit dem Fruchtpüree füllen und für eine Stunde anfrieren lassen. Vanilleschote längst aufschneiden und das Mark herausschaben. Honig und Vanillemark mit dem Joghurt verrühren. Auf die halbgefrorene Fruchtschicht geben und den Holzstiel in die Form stecken. Nun die Eisformen vorsichtig mit dem Kirschnektar auffüllen und mindestens drei Stunden gefrieren lassen.