Picky Eater: Wenn euer Kind ein wählerischer Esser ist ...

Gibt es eine Therapie für kleine Picky Eaters?

Gebt eurem Kind Zeit und probiert es immer wieder. Niemand kann von Anfang an alles mögen. Ein kleiner Trost: Es ist ganz normal, dass eure Kleinen "Mag ich nicht" sagen, wenn etwas Neues auf den Tisch kommt: Im Schnitt braucht es bis zu 20-mal, bis ein Kind ein neues Lebensmittel akzeptiert. Wenn es gar zu holprig läuft, empfehlen Ernährungsexperten "eine sensorische Lebensmittel-Analyse". Sie hilft herauszufinden, welche Nahrungsmittel nach Geschmack, Geruch, Konsistenz, Farbe und Form in die "sichere Palette" eures Kindes fallen. Denn einem Picky Eater schmecken in der Regel mindestens 30 Dinge in jeder Konsistenz. Bietet dazu Neues in Probiergrößen an und steigert die Konsistenzen von weicher zu härter. Das erweitert nach und nach den Essensradius eurer Kids. Auch wichtig: den Teller übersichtlich und nie zu voll anrichten. Gerne bedienen Kinder sich auch selber, etwa von einem "Regenbogenteller" mit einer bunten Vielfalt an frischen Nahrungsmitteln.