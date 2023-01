Dein Kind isst nichts? 5 Tipps, was du tun kannst

Wie der Instinkt zu füttern Eltern im Griff hat

Das Bedürfnis, unseren Nachwuchs zu füttern, ist tief in uns verankert. Der Fütterungsinstinkt ist sowohl bei Tieren, als auch beim Menschen angeboren. So ist das Anbieten von Nahrung der erste Schritt, wenn das Baby zu quengeln beginnt. Auch in der Folgezeit bleibt dieses typische Verhalten bestehen: Um ihr Baby oder Kleinkind zum Essen zu bringen, wird so manche Mutter schonmal kreativ. In diesem Zusammenhang kommt dann gerne mal die innere Pilotin zum Vorschein, die mit dem Löffel im Landeanflug auf den Mund des Kindes zusteuert. Auch Abzähl-Spiele wie "Ein Löffel für die Mama, ein Löffel für Jonah" sind beliebt, immer in der Hoffnung der Tochter oder dem Sohn beim nächsten Lachen doch noch einen kleinen Happen unterjubeln zu können.